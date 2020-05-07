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В Одеській області будують нові школи, садки та стадіони, - Голик

Новини » Суспільство     07.05.2020 - 11:21
В Одеській області будують нові школи, садки та стадіони, - Голик
Фото: Юрій Голик (facebook.com)

За його словами, один з великих об'єктів - будівництво нової школи в смт Авангард

В Одеській області у розпалі будівельні роботи в рамках національної програми "Велике будівництво", скоро там з'являться нові школи, садочки та стадіони. Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За його словами, один з великих об'єктів - будівництво нової школи в смт Авангард. Початкова школа в населеному пункті є, але старші діти змушені їздити в школу в Одесу і в Біляївський район. Нова школа в селищі буде побудована для 240 учнів.

Крім того, в тому ж смт Авангард будується дитячий садок, який повинен стати соціальним об'єктом з найвищими нормами, а також вмістити близько 200 дітей.

Ще один дитячий садок на 120 місць будують в селі Крижанівка Лиманського району, де до цього дитячого садка не було ніколи.

Також, за словами Голика, вже майже закінчено будівництво нового стадіону в селі Усатове Біляївського району. Крім того, проводиться масштабна реконструкція стадіону школи №1 у місті Південний.

Нагадаємо, "Велике будівництво" офіційно розпочалася 1 березня і сьогодні роботи тільки з дорожньої частини програми ведуться вже на 150 об'єктах в різних регіонах України.

Всього в ході програми має бути побудовано, реконструйовано та відремонтовано 236 шкіл, 155 дитячих садків, 169 спортивних об'єктів, 422 амбулаторії та 212 приймальних відділень невідкладної медичної допомоги. Крім цього, протягом 2020 року будуть побудовані та відремонтовані у загальній складності 6 500 км доріг.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з даними соцопитування, проведеного КМІСом, про "Велике будівництво" знає кожен другий українець. Близько 53% опитаних впевнені в тому, що реалізувати програму необхідно, попри карантин.

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