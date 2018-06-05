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В Одесской области стреляли в депутата Черноморского горсовета

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 11:35
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Пострадавшим в результате стрельбы является депутат Черноморского горсовета Сергей Червачев

Полицейские города Черноморск (Одесская область) расследуют стрельбу, в результате которой был ранен депутат горсовета. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что происшествие произошло 5 июня 2018 около часа ночи возле дома депутата.

"К его автомобилю подбежал неизвестный и, совершив несколько выстрелов из травматического оружия через водительское окно, с места происшествия скрылся", - сообщили в полиции.

Отмечается, что 54-летнего мужчину доставили в больницу с травматическими повреждениями бедра. Его жизни ничего не угрожает.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лица, совершившего указанное правонарушение. Следствие продолжается.

Фото: найденная на месте стрельбы гильза (od.npu.gov.ua)

Как сообщает местное издание "Думская", пострадавшим в результате стрельбы является депутат Сергей Червачев.

Фото: Сергей Червачев после инцидента  (facebook.com Сергей Червачев)

Напомним, в эти выходные в Одесской области возле избирательного участка в поселке Цебриковое Великомихайловского района произошла стрельба. Местные СМИ сообщили, что стрелявшим оказался помощник нардепа от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко.

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Теги публикации: Одесса, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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