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В Одеській області стріляли в депутата Чорноморської міськради

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 11:35
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Постраждалим внаслідок стрілянини є депутат Чорноморської міськради Сергій Червачов

Поліцейські міста Чорноморськ (Одеська область) розслідують стрілянину, внаслідок якої було поранено депутата міськради. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що подія сталася 5 червня 2018 близько першої години ночі біля будинку депутата.

"До його автомобіля підбіг невідомий та, здійснивши декілька пострілів з травматичної зброї через водійське вікно, з місця події втік", - повідомили у поліції.

Зазначається, що 54-річного чоловіка доставили до лікарні з травматичними ушкодженнями стегна. Його життю нічого не загрожує.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи по встановленню та затриманню особи, яка вчинила вказане правопорушення. Слідство триває.

Фото: знайдена на місці стрілянини гільза (od.npu.gov.ua)

Як повідомляє місцеве видання "Думская", постраждалим внаслідок стрілянини є депутат Сергій Червачов.

Фото: Сергій Червачов після інциденту (facebook.com Сергей Червачев)

Нагадаємо, цими вихідними в Одеській області біля виборчої дільниці в селищі Цебрикове Великомихайлівського району сталася стрілянина. Місцеві ЗМІ повідомили, що тим, хто стріляв, виявився помічник нардепа від партії "Батьківщина" Вадим Івченко.

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Теги публікації: Одеса, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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