В Одесской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть жертвы

В Одесской области в селе Великий Дальник произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей, в результате чего погиб один человек, еще четыре получили повреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области.

По сообщению полиции, ДТП с участием автомобилей "Mercedes" и "Renault" произошло около 23:00 в субботу, 5 октября.

"В результате столкновения грузовика с легковушкой один человек погиб и еще четверо травмированы. Все пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП в Одесской области (od.npu.gov.ua)

Что стало причиной ДТП пока не сообщается. Решается вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Запорожье произошло ДТП, в котором погиб несовершеннолетний. 14-летний парень, который был за рулем автомобиля, врезался в другое авто. В результате аварии несовершеннолетний водитель погиб на месте, еще 4 человека пострадали.

Напомним, 21 сентября в Одесской области произошло ДТП с участием грузовика и маршруткой. В результате столкновения погибли 9 человек. Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину взять на контроль расследование данного ДТП.