В Одесской области семья отравилась грибами, есть погибшие

В результате отравления скончались двое человек, еще пять - находятся в больнице

В селе Ясеново Второе Любашевского района Одесской области семья отравилась грибами. В результате отравления скончались двое человек, еще пять - находятся в больнице, передает "7 телеканал".

Сообщается, что у матери, отца и пятерых детей начались признаки отравления после того, как они поели грибов. Еще один ребенок в семье не пострадал - шестилетняя девочка, которая не ела грибов.

Кроме того, указано, что к врачам за помощью пострадавшие обратились не сразу, пытаясь лечиться самостоятельно. В пятницу родителей и пятерых детей госпитализировали в одесскую реанимацию, а в субботу врачи перевели троих детей в Киев. Однако 11-летний мальчик сегодня скончался.

Также сегодня в Одессе скончалась мать - женщина была беременной седьмым ребенком. В столице остались еще двое детей. Они находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 12 июня сообщалось, что за неделю в Луганской области зарегистрировано восемь случаев отравления грибами, в результате которых пострадали шестеро взрослых и двое детей.