Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Луганской области 8 человек отравились грибами

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 12:08
Иллюстративное фото: грибы (pixabay.comjackmac34)
Иллюстративное фото: грибы (pixabay.comjackmac34)

Отравились шестеро взрослых и двое детей

За неделю в Луганской области зарегистрировано восемь случаев отравления грибами, в результате которых пострадали шестеро взрослых и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛОВГА).

"Только за последнюю неделю зарегистрировано восемь случаев отравления грибами, в результате которых пострадали шесть взрослых и двое детей", - говорится в сообщении.

Так, в ЛОВГА предупреждают о пищевой безопасности и напоминают правила поведения в случае подозрения на отравление грибами.

"Ни в коем случае не собирайте грибы возле железнодорожных путей, автомобильных дорог, вблизи электростанций, жилых массивов, промышленных зон и предприятий, свалок бытовых отходов и свалок", - говорится в сообщении.

"Не собирайте червивые, поломанных, старых, которые перезрели, или слишком молодых грибов. Не ешьте грибы сырыми! Не испытывайте судьбу, покупая грибы на рынке, в местах несанкционированной торговли и в сомнительных личностей. Не покупайте дикорастущих грибов на рынках ни в каком виде (сырые, консервированные, маринованные, сушеные) - грибнрй яд не нейтрализуется и не уничтожается при кипячении, мариновании и консервации", - добавляют в администрации.

Кроме того, как отмечают в пресс-службе, необходимо помнить, что для приготовления грибов нельзя использовать чугунный, медный или оловянный сосуд. Сырой продукт нельзя долго хранить, тем более в тепле. Они подлежат кулинарной обработке в день сбора.

Симптомами отравления грибами выступают тошнота, рвота, головокружение, острая боль в животе.

"При первых признаках отравления немедленно вызывайте "Скорую помощь" по телефону "103". До приезда врачей необходимо промыть желудок от остатков пищи, дать выпить пострадавшему подсоленную воду, крепкий холодный чай. Выяснить, кто употреблял вместе с больным грибы, применить профилактические меры. Категорически запрещается употреблять любые спиртные напитки. Остатки несъеденных грибов нужно оставить для лабораторного исследования", - разъясняется в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по факту массового отравления в Харькове в одной из школ Московского района полиция открыла уголовное производство. Из-за отравления в Харькове госпитализированы 26 детей.

В Луганской области сократится количество блокпостов на дорогах, - Гарбуз В Генштабе сообщают о массовом отравлении курсантов киевского Военного института
Теги публикации: Луганск, Луганск, отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)
В сети показали невероятные фото Бердянской косы с высоты птичьего полета
Юная украинская пианистка победила на конкурсе в Милане
В Карпатах зацвела Червона рута (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь