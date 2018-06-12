В Луганской области 8 человек отравились грибами

Отравились шестеро взрослых и двое детей

За неделю в Луганской области зарегистрировано восемь случаев отравления грибами, в результате которых пострадали шестеро взрослых и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛОВГА).

"Только за последнюю неделю зарегистрировано восемь случаев отравления грибами, в результате которых пострадали шесть взрослых и двое детей", - говорится в сообщении.

Так, в ЛОВГА предупреждают о пищевой безопасности и напоминают правила поведения в случае подозрения на отравление грибами.

"Ни в коем случае не собирайте грибы возле железнодорожных путей, автомобильных дорог, вблизи электростанций, жилых массивов, промышленных зон и предприятий, свалок бытовых отходов и свалок", - говорится в сообщении.

"Не собирайте червивые, поломанных, старых, которые перезрели, или слишком молодых грибов. Не ешьте грибы сырыми! Не испытывайте судьбу, покупая грибы на рынке, в местах несанкционированной торговли и в сомнительных личностей. Не покупайте дикорастущих грибов на рынках ни в каком виде (сырые, консервированные, маринованные, сушеные) - грибнрй яд не нейтрализуется и не уничтожается при кипячении, мариновании и консервации", - добавляют в администрации.

Кроме того, как отмечают в пресс-службе, необходимо помнить, что для приготовления грибов нельзя использовать чугунный, медный или оловянный сосуд. Сырой продукт нельзя долго хранить, тем более в тепле. Они подлежат кулинарной обработке в день сбора.

Симптомами отравления грибами выступают тошнота, рвота, головокружение, острая боль в животе.

"При первых признаках отравления немедленно вызывайте "Скорую помощь" по телефону "103". До приезда врачей необходимо промыть желудок от остатков пищи, дать выпить пострадавшему подсоленную воду, крепкий холодный чай. Выяснить, кто употреблял вместе с больным грибы, применить профилактические меры. Категорически запрещается употреблять любые спиртные напитки. Остатки несъеденных грибов нужно оставить для лабораторного исследования", - разъясняется в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по факту массового отравления в Харькове в одной из школ Московского района полиция открыла уголовное производство. Из-за отравления в Харькове госпитализированы 26 детей.