В Одеській області сім'я отруїлася грибами, є загиблі

Новини Надзвичайні події 23.07.2018 - 18:48
Ілюстративне фото: гриби (pixabay.comjackmac34)
Ілюстративне фото: гриби (pixabay.comjackmac34)

У результаті отруєння померли двоє осіб, ще п'ятеро - в лікарні

В селі Ясеново Друге Любашівського району Одеської області сім'я отруїлася грибами. У результаті отруєння померли двоє осіб, ще п'ять - перебувають у лікарні, передає "7 телеканал".

Повідомляється, що у матері, батька і п'ятьох дітей почалися ознаки отруєння після того, як вони поїли грибів. Ще одна дитина в сім'ї не постраждав - шестирічна дівчинка, яка не їла грибів.

Крім того, зазначено, що до лікарів за допомогою постраждалі звернулися не відразу, намагаючись лікуватися самостійно. У п'ятницю батьків і п'ятьох дітей госпіталізували в одеську реанімацію, а в суботу лікарі перевели трьох дітей у Київ. Проте 11-річний хлопчик сьогодні помер.

Також сьогодні в Одесі померла мати - жінка була вагітною сьомою дитиною. У столиці залишилися ще двоє дітей. Вони знаходяться у важкому стані.

Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, що за тиждень в Луганській області зареєстровано вісім випадків отруєння грибами, в результаті яких постраждали шестеро дорослих та двоє дітей.

В Одесі на двох станціях залізниці за день відкопали 5 тисяч снарядів Отруєння у таборі "Орлятко": більшість постраждалих вже виписують
Теги:  Одеса,  отруєння  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС