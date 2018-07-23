В Одеській області сім'я отруїлася грибами, є загиблі

У результаті отруєння померли двоє осіб, ще п'ятеро - в лікарні

В селі Ясеново Друге Любашівського району Одеської області сім'я отруїлася грибами. У результаті отруєння померли двоє осіб, ще п'ять - перебувають у лікарні, передає "7 телеканал".

Повідомляється, що у матері, батька і п'ятьох дітей почалися ознаки отруєння після того, як вони поїли грибів. Ще одна дитина в сім'ї не постраждав - шестирічна дівчинка, яка не їла грибів.

Крім того, зазначено, що до лікарів за допомогою постраждалі звернулися не відразу, намагаючись лікуватися самостійно. У п'ятницю батьків і п'ятьох дітей госпіталізували в одеську реанімацію, а в суботу лікарі перевели трьох дітей у Київ. Проте 11-річний хлопчик сьогодні помер.

Також сьогодні в Одесі померла мати - жінка була вагітною сьомою дитиною. У столиці залишилися ще двоє дітей. Вони знаходяться у важкому стані.

Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, що за тиждень в Луганській області зареєстровано вісім випадків отруєння грибами, в результаті яких постраждали шестеро дорослих та двоє дітей.