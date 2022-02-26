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В Одесской области с сегодняшнего дня вводят комендантский час

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Суббота 26 февраля 2022 19:31
В Одесской области с сегодняшнего дня вводят комендантский час Фото: в Одесской области с сегодняшнего дня вводят комендантский час (omr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области введен комендантский час. Ограничение будет действовать с 19:00 до 06:00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской областной госадминистрации.

"Запрещено пребывание людей в указанные часы на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", - пишет пресс-служба.

Правоохранители будут осуществлять проверку документов и в случае необходимости проводить досмотр вещей, транспортных средств, служебных помещений и жилья.

"Запрещено 27 февраля 2022 года движение транспортных средств на территории Одесской области, кроме служб экстренной медицинской помощи, транспортным средствам специализированного назначения, которые выполняют неотложное служебное задание, при условии включения специальных световых сигнальных устройств и автомобилей, движение которых разрешено по специальным пропускам", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве был объявлен комендантский час, который начался в субботу 26 февраля в 17:00 и закончится в 8:00 в понедельник 28 февраля.

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Одесса Комендантский час
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