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В Одеській області відсьогодні вводять комендантську годину

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Субота 26 лютого 2022 19:31
В Одеській області відсьогодні вводять комендантську годину Фото: в Одеській області відсьогодні вводять комендантську годину (omr.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Одеській області введено комендантську годину. Обмеження діятиме з 19:00 до 06:00.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Одеської обласної держадміністрації.

"Заборонено перебування людей у зазначені години на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень", - пише пресслужба.

Правоохоронці здійснюватимуть перевірку документів й у разі потреби - проводитимуть огляд речей, транспортних засобів, службових приміщень та житла.

"Заборонено 27 лютого 2022 року рух транспортних засобів на території Одеської області, крім служб екстреної медичної допомоги, транспортним засобам спеціалізованого призначення, які виконують невідкладне службове завдання, за умови ввімкнення спеціальних світлових сигнальних пристроїв та автомобілів, рух яких дозволено за спеціальними перепустками", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві було оголошено комендантську годину, яка розпочалася у суботу 26 лютого о 17:00 і закінчиться о 8:00 в понеділок 28 лютого.

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Одеса Комендантська година
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