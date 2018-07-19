В Одесской области СБУ задержала на взятке руководителя райотдела полиции

Полковник полиции требовал деньги у частного предпринимателя

В Одесской области Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на взятке руководителя райотдела полиции области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По информации правоохранителей, в течение года полковник полиции требовал деньги у частного предпринимателя за непривлечение к уголовной ответственности и беспрепятственное проведение сделок с металлоломом.

Злоумышленника задержали в пункте приема металлолома во время получения взятки в 10 тыс. гривен. В ходе обыска в кабинете полковника правоохранители в сейфе обнаружили более 60 тыс. гривен.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Фото: задержание злоумышленника (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители задержала на взяточничестве работников высших учебных заведений в трех областях.