Нацполиция задержала на взяточничестве работников вузов в трех областях

Размер взятки составлял от 5 тысяч гривен до 5 тысяч долларов

Сотрудники Национальной полиции 18 июля задержали на взяточничестве работников высших учебных заведений в Черкасской, Сумской и Одесской областях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в Одессе была задокументирована преступная деятельность должностных лиц одной из академий города.

"Декан и заведующий лабораторией требовали от трех абитуриентов 5000 долларов США. За указанную сумму неправомерной выгоды работники образования пообещали помочь будущим студентам с поступлением в учебное заведение. Задержали фигурантов при получении взятки", - говорится в сообщении.

Фото: задержания на взятках

Кроме того, указано, что правоохранители изъяли четыре конверта с фамилиями других абитуриентов, а в середине конвертов находились средства на общую сумму 2 тысячи 600 долларов и 2 тысячи 500 гривен.

Также сообщается, что в Черкасской области декан одного из институтов требовал от абитуриента более 5000 гривен за успешную сдачу вступительных экзаменов и зачисление в учебное заведение. Его задержали сотрудники Управления защиты экономики в области Нацполиции, следователи Уманского отдела полиции под процессуальным руководством Уманской местной прокуратуры.

Кроме того, в Сумской области заместитель директора вуза требовал за решение аналогичного вопроса 10 тысяч гривен. Чиновника задержали во время получения первой части взятки, 2 тысяч гривен.

Уголовные производства открыты по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

"Работникам образования грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества", - сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают другие факты получения взяток работниками вуза.

Напомним, 22 мая сообщалось о блокировании механизма получения взяток в одном из высших учебных заведений Полтавской области сотрудниками Службы безопасности Украины.