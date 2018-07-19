В Одеській області СБУ затримала на хабарі керівника райвідділу поліції
Полковник поліції вимагав гроші у приватного підприємця
В Одеській області Служба безпеки України (СБУ) затримала на хабарі керівника райвідділу поліції області. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.
За інформацією правоохоронців, протягом року полковник поліції вимагав гроші у приватного підприємця за непритягнення до кримінальної відповідальності та безперешкодне проведення оборудок з металобрухтом.
Зловмисника затримали у пункті прийому металобрухту під час отримання хабаря у 10 тис. гривень. У ході обшуку у кабінеті полковника правоохоронці в сейфі виявили понад 60 тис. гривень.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Фото: затримання зловмисника (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці затримала на хабарництві працівників вищих навчальних закладів у трьох областях.