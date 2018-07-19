В Одеській області СБУ затримала на хабарі керівника райвідділу поліції

Новини Надзвичайні події 19.07.2018 - 11:47
Фото: вилучене у ході обшуків (ssu.gov.ua)
Фото: вилучене у ході обшуків (ssu.gov.ua)

Полковник поліції вимагав гроші у приватного підприємця

В Одеській області Служба безпеки України (СБУ) затримала на хабарі керівника райвідділу поліції області. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

За інформацією правоохоронців, протягом року полковник поліції вимагав гроші у приватного підприємця за непритягнення до кримінальної відповідальності та безперешкодне проведення оборудок з металобрухтом.

Зловмисника затримали у пункті прийому металобрухту під час отримання хабаря у 10 тис. гривень. У ході обшуку у кабінеті полковника правоохоронці в сейфі виявили понад 60 тис. гривень.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

В Одеській області СБУ затримала на хабарі керівника райвідділу поліції
В Одеській області СБУ затримала на хабарі керівника райвідділу поліції
В Одеській області СБУ затримала на хабарі керівника райвідділу поліції
 

Фото: затримання зловмисника (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці затримала на хабарництві працівників вищих навчальних закладів у трьох областях.

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Теги:  Служба безпеки України,  Одеса,  взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС