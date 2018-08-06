В Одесской области СБУ блокировала контрабанду стиков для IQOS

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара превышает 260 тыс. гривен

В Одесской области правоохранители блокировали контрабанду крупной партии стиков для электронной системы IQOS в одну из стран Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Около семи тысяч пачек стиков, содержащих табак для электронных систем IQOS, обнаружили в специально оборудованных хранилищах двойного днища автомобильного прицепа во время таможенного досмотра грузового автомобиля на одном из паромных комплексов Черноморского морского порта.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет более 260 тысяч гривен. Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

По информации Госпогранслужбы, контрабанду планировали переправить в Турцию.

Напомним, 17 июля в Одесской области правоохранители блокировали контрабанду крупной партии сигарет с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР).

Оперативники спецслужбы задержали грузовой микроавтобус во время переправки более 70 тысяч пачек сигарет белорусского производства без марок акцизного сбора. Отмечается, что стоимость задержанного груза сигарет составляет более чем полмиллиона гривен.