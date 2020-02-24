В Одесской области в результате непогоды обесточены 145 населенных пунктов

В Одесской области, по состоянию на 16:00 24 февраля, в результате непогоды обесточены 145 населенных пунктов. В результате сильного ветра сорвало кровли на 17 объектах, говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Как отмечается, обесточены 145 населенных пунктов (Березовский - 24, Подольский - 12, Измаильский - 1, Б.-Днестровский - 27, Раздельнянский - 24, Овидиопольский - 8, Лиманский - 17, Ивановский - 16, Беляевский - 7, Черноморск - 2, Одесса - 7).

Также сообщается, что в результате сильного ветра сорвало кровли на 17 объектах.

"На ликвидацию последствий непогоды подразделения Главного управления привлекались 17 раз, из них - 7 раз на помощь населению по разборке аварийных конструкций (Одесса (2 выезда). Южный, Беляевка, Подольск (2 выезда), Чономорськ) и 10 раз на уборку поваленных деревьев", - отметили в ведомстве.

Всего от ГСЧС привлечено 15 единиц пожарной техники и 54 человека личного состава.

Ранее сообщалось, что в Одессе из-за последствий непогоды не функционируют трамвайные маршруты №1, 3, 5, 7, 26,27,28, троллейбусные маршруты №7 и 9.

Кроме того, по данным облуправления полиции, в результате падения дерева в Одессе погибла женщина.

Также РБК-Украина писало, что в Николаеве объявлен "красный" уровень опасности, в ближайшие часы в городе ожидают дальнейшего ухудшения погодных условий и роста силы ветра до 38 метров в секунду.