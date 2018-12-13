В Одесской области в автобусе обнаружили взрывное устройство

Фото: взрывное устройство (od.npu.gov.ua)

Водителю передал коробку неизвестный

В Измаиле (Одесская область) правоохранители обезвредили взрывное устройство, которое передал им водитель рейсового автобуса "Киев-Измаил". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Измаильский отдел полиции в Одесской области.

"Самодельное радиоуправляемое взрыво-зажигательное устройство водителю передал на столичном вокзале неизвестный. Багаж должны были забрать по прибытию в Измаил", - рассказали в полиции.

Мужчина, не дождавшись получателя, через несколько дней открыл коробку и, обнаружив подозрительные предметы, обратился в полицию.

В ходе осмотра коробки специалисты взрывотехнического управления обнаружили и разрядили взрывное устройство.

Составные части устройства направлены на экспертное исследование, правоохранители устанавливают причастных лиц.

Фото: обнаруженное взрывное устройство

Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 10 декабря в Одессе правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании автомобиля.