В Одеській області в автобусі виявили вибуховий пристрій

Фото: вибуховий пристрій (od.npu.gov.ua)

Водієві передав пакунок невідомий

В Ізмаїлі (Одеська область) правоохоронці знешкодили вибуховий пристрій, який передав їм водій рейсового автобуса "Київ-Ізмаїл". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ізмаїльський відділ поліції в Одеській області.

"Саморобний радіокерований вибухово-запалювальний пристрій водієві передав на столичному вокзалі невідомий. Багаж мали забрати по прибуттю в Ізмаїл", - розповіли в поліції.

Чоловік, не дочекавшись одержувача, через кілька днів відкрив коробку та, виявивши підозрілі предмети, звернувся до поліції.

Під час огляду коробки фахівці вибухотехнічного управління виявили та розрядили вибуховий пристрій.

Складові частини пристрою направлено на експертне дослідження, праоохоронці встановлюють причетних осіб.

Фото: виявлений вибуховий пристрій

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 10 грудня в Одесі правоохоронці затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування автомобіля.