UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области разоблачили руководителя медучреждения в растрате 2 млн гривен

Фото: в Одесской области руководителя медучреждения задержали за мошенничество (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Прокуратура Одесской области подозревает одного из руководителей медучреждения в неправомерной растрате 2 миллионов гривен, которые были выделены для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По данным следствия, заместитель руководителя одного из медицинских коммунальных предприятий Одесского областного совета в апреле 2021 года без проведения тендера заключил соглашение с поставщиком о закупке для медиков респираторных масок по цене, завышенной более чем на 80%.

"Таким образом, государственному бюджету нанесен материальный ущерб в особо крупных размерах. Сейчас решаются вопросы избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по факту растраты бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусной болезнью (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Напомним, в Тернопольской области "волонтеров" подозревают в мошенничестве. Они использовали добровольные пожертвования граждан Украины для собственного обогащения.

Мы также писали о том, что суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака. При этом общая сумма капитала составила более 80 миллионов гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса