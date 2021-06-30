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Перевозили кокаин в бананах: в Одесской области блокировали контрабанду наркотиков

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Одесса , Среда 30 июня 2021 18:23
Перевозили кокаин в бананах: в Одесской области блокировали контрабанду наркотиков Фото: в Одесской области разоблачили партию контрабанды наркотиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Одесские правоохранители разоблачили контрабанду кокаина весом 57 килограммов, которая была перемещена через границу Украины. Стоимость партии рекреационного наркотика на "черном рынке" составляет около 10 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным правоохранителей, 46 брикетов кокаина были обнаружены в рефрижераторе контейнера с бананами. Известно, что партия прибыла на территорию Украины из Республики Эквадор.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению и привлечение их к уголовной ответственности", - пишет пресс-служба.

Стоит отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 305 Уголовного Кодекса Украины, правонарушителям грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: В Одесской области разоблачили партию контрабанды кокаина (gp.gov.ua)

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Одесса Генеральная прокуратура Украины наркотики контрабанда
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