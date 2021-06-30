ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Перевозили кокаїн в бананах: в Одеській області блокували контрабанду наркотиків

Новость на русском →
Одеса , Середа 30 червня 2021 18:23
Перевозили кокаїн в бананах: в Одеській області блокували контрабанду наркотиків Фото: В Одеській області викрили партію контрабанди наркотиків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Одеські правоохоронці викрили контрабанду кокаїну вагою 57 кілограмів, яка була переміщена через кордон України. Вартість партії рекреаційного наркотику на "чорному ринку" складає близько 10 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними правоохоронців, 46 брикетів кокаїну було виявлено у рефрижераторі контейнера з бананами. Відомо, що партія прибула на територію України з Республіки Еквадор.

"Наразі проводяться слідчі дії, направлені на встановлення осіб, причетних до злочину та притягнення їх до кримінальної відповідальності", - пише пресслужба.

Варто відзначити, що відповідно до ч. 3 ст. 305 Кримінального Кодексу України, правопорушникам загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: В Одеській області викрили партію контрабанди кокаїну (gp.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Генеральна прокуратура України наркотики контрабанда
NEWS
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
DAILY
Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі