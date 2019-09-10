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В Сумах чиновников разоблачили в хищениях на поставках вооружений

Новости » Происшествия    10.09.2019 - 17:22
В Сумах чиновников разоблачили в хищениях на поставках вооружений
Иллюстративное фото (facebook.com/dze.police)

Чиновники завладели почти 1 млн гривен на поставках вооружений

В Сумской области разоблачили чиновников в хищении бюджетных средств на поставках вооружений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления защиты экономики Нацполиции.

Оперативники установили, что в феврале 2019 года Министерство обороны и госпредприятие заключили договор на поставку 600 единиц военных средств поражения стоимостью более 12 млн гривен. В свою очередь, директор госпредприятия заключил договор с руководством общества с ограниченной ответственностью на производство данных деталей.

Однако, во время проверки выяснилось, что данное общество не в состоянии изготовить и поставить необходимый перечень деталей в соответствии с условиями договора.

"Таким образом, чиновник госпредприятия, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с руководителем ООО, совершили присвоение бюджетных средств Министерства обороны Украины на сумму свыше 900 000 гривен", - говорится в сообщении полиции.

Директору общества с ограниченной ответственностью сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, 9 сентября сообщено о подозрении по той же статье директору госпредприятия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что чиновников "Киевзеленстроя" подозревают в хищении 10 млн грн. Деньги выделялись на ремонт парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе Киева.

Ранее сообщалось, что во Львовской области сельсовет незаконно выдавал земельные участки. Правоохранители сообщили о подозрении сразу нескольким чиновникам.

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