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В Днепропетровской области задержали главу сельсовета за взятку

Новости » Происшествия    07.09.2019 - 11:18
В Днепропетровской области задержали главу сельсовета за взятку
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновника задержали во время получения 35 тыс. грн

В Днепропетровской области задержали главу сельсовета во время получения взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сообщается, что чиновник требовал взятку за решение земельного вопроса. Передача средств производилась через посредника.

«Правоохранители задокументировали получение первого транша неправомерной выгоды в размере 35 тыс. гривен», - говорится в сообщении.

По данным полиции, решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении. Их подозревают в нарушении ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Санкции статьи предусматривают от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что чиновников "Киевзеленстроя" подозревают в хищении 10 млн грн. Деньги выделялись на ремонт парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе Киева.

ранее сообщалось, что во Львовской области сельсовет незаконно выдавал земельные участки. Правоохранители сообщили о подозрении сразу нескольким чиновникам.

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