В Одеській області викрили корупційну схему на держпідприємстві

Фото: порт Південний (port-yuzhny.com.ua)

Чиновники морського порту "Південний" підозрюються в розкраданні близько 10 млн гривень

В Одеській області посадові особи держпідприємства "Морський торговельний порт "Южний" підозрюються в розкраданні коштів підприємства на суму близько 10 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Повідомляється, що чиновники морського порту привласнили кошти за постачання тепловозів для потреб підприємства.

"У 2018 році керівництво держпідприємства уклало договір на поставку двох тепловозів за ціною 26 млн грн і перерахувало постачальнику аванс у розмірі 50% суми. За висновками профільних експертів, реальна вартість тепловозів складає майже 3 млн грн, адже перед постачанням в Україну вони були списані з балансу залізниці однієї з країн СНД у зв'язку з незадовільним технічним станом", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків було вилучено документацію, яка підтверджує проведення протиправної оборудки. Розпочато кримінальне провадження за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в Сумській області викрили чиновників в розкраданні бюджетних коштів на постачання озброєнь. Чиновник заволодів майже 1 млн гривень при поставках озброєння.

Також повідомлялося, що в Дніпропетровській області затримали голову сільради на отриманні хабара в розмірі 35 тис. грн. Чиновник вимагав хабар за вирішення земельного питання.