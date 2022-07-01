UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Белгород-Днестровскому району Одесской области: что известно

Фото: ракетный удар по Одесской области (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

В Одесской области во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Сообщается о ракетном ударе. По предварительной информации, есть серьезные разрушения и погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

По Одесской области нанесен ракетный удар самолетами стратегической авиации с направления Черного моря. Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая - в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.

В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд. Спасателями из-под завалов извлечены тела шести погибших, уже оказана медицинская помощь семи раненым, среди которых три ребенка. Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв. м. На базе отдыха возгорание не обнаружено. Есть пострадавшие, их количество уточняется.

Число жертв увеличилось до десяти (2:39)

Согласно сообщению спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, число жертв в результате ракетного удара по Белгород-Днестровскому району возросло до десяти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессаракетный ударВторжение России в Украину