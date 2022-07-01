Ракетный удар по Белгород-Днестровскому району Одесской области: что известно

В Одесской области во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Сообщается о ракетном ударе. По предварительной информации, есть серьезные разрушения и погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

По Одесской области нанесен ракетный удар самолетами стратегической авиации с направления Черного моря. Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая - в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.

В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд. Спасателями из-под завалов извлечены тела шести погибших, уже оказана медицинская помощь семи раненым, среди которых три ребенка. Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв. м. На базе отдыха возгорание не обнаружено. Есть пострадавшие, их количество уточняется.

Число жертв увеличилось до десяти (2:39)

Согласно сообщению спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, число жертв в результате ракетного удара по Белгород-Днестровскому району возросло до десяти.