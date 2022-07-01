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Ракетний удар по Білгород-Дністровському району Одеської області: що відомо

Фото: ракетний удар по Одеській області (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

В Одеській області під час повітряної тривоги прогримів вибух. Повідомляється про ракетний удар. За попередньою інформацією, є серйозні руйнування і загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВВА Сергія Братчука.

По Одеській області завдано ракетного удару літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Одна ракета потрапила в 9-поверховий житловий будинок, друга-в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

У багатоквартирному будинку повністю зруйнований один під'їзд. Рятувальниками з-під завалів витягнуті тіла шести загиблих, вже надана медична допомога семи пораненим, серед яких три дитини. Триває розбір завалів і боротьба з пожежею в прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв.м. на базі відпочинку загоряння не виявлено. Є постраждалі, їх кількість уточнюється.

Кількість жертв збільшилася до десяти (2:39)

Згідно повідомлення спікера Одеської ОВВА Сергія Братчука, кількість жертв в результаті ракетного удару по Білгород-Дністровському району зросла до десяти.

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