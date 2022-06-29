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В Одесской области проверяют все заведения сферы обслуживания, особенно ТРЦ

Фото: Максим Марченко, глава Одесской ОВА (v / variant)
Автор: Евгений Прокопенко

В Одесской области создали специальную комиссию, которая приступила к проверке учреждений сферы обслуживания. Это связано с ракетным ударом по кременчугскому ТЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко.

Он отметил, что в Одесской области уже взялись за проверку всех учреждений сферы обслуживания.

"После ракетного удара по кременчугскому ТЦ, мы создали специальную комиссию, которая начала проверку всех существующих требований безопасности во всех заведений сферы обслуживания, а особенно в торговых центрах. Если комиссия выявит нарушения, виновные понесут уголовную ответственность", - сказал Марченко.

Он призвал жителей Одесской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, сегодня по Одессе оккупанты ударили ракетой. Удар был нанесен российской ракетой воздушного базирования Х-22, выпущенной с самолета Ту-22 с направления Черного моря.

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Одесса