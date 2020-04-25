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В Одесской области провели успешные испытания ракеты "Ольха-М"

Новости » Общество     25.04.2020 - 16:09
В Одесской области провели успешные испытания ракеты "Ольха-М"
Фото: Ольха-М (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военные готовятся к проведению государственных испытаний

На Государственном испытательном полигоне в Одесской области продолжаются летные испытания украинского ракеты "Ольха-М". Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины Facebook.

Как отмечается в сообщении испытания проводятся в рамках подготовки к проведению государственных испытаний.

Военное телевидение опубликовало видео испытания высокоточного 300 мм реактивного боеприпаса "Ольха-М" - сам пуск и попадание в цель.

"Ольха-М" - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью более 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу.

Напомним, в начале апреля в Одесской области успешно прошли испытания комплекса крылатых ракет "Нептун". Во время испытания крылатых ракет была проведена проверка дальности и точности поражения морских целей. Надводные мишени были поражены на расстоянии около 100 км.

Ранее сообщалось, что в Украине прошли испытания ракеты "Ольха-М" с дальностью поражения 120 км.

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