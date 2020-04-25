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В Одеській області провели успішні випробування ракети "Вільха-М"

Новини » Суспільство     25.04.2020 - 16:09
В Одеській області провели успішні випробування ракети "Вільха-М"
Фото: Вільха-М (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Військові готуються до проведення державних випробувань

На Державному випробувальному полігоні в Одеській області тривають льотні випробування української ракети "Вільха-М". Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Як зазначається в повідомлені випробування проводяться в рамках підготовки до проведення державних випробувань.

Військове телебачення оприлюднило відео випробування високоточного 300 мм реактивного боєприпасу "Вільха-М" - сам пуск та потрапляння у ціль.

"Вільха-М" - проект створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з максимальною дальністю понад 100 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкненим циклом.

Нагадаємо, на початку квітня в Одеській області успішно пройшли випробування комплексу крилатих ракет "Нептун". Під час випробування крилатих ракет була проведена перевірка дальності і точності ураження морських цілей. Надводні мішені були уражені на відстані близько 100 км.

Раніше повідомлялося, що в Україні пройшли випробування ракети "Вільха-М" з дальністю ураження 120 км.

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