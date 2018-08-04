В Одесской области протестующие частично перекрыли трассу

Протестующие перекрыли полосу движения на Овидиопольском шоссе

В Одесской области сегодня, 4 августа, бизнесмены перекрыли полосу движения на Овидиопольском шоссе. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что таким образом они протестуют против действий сотрудников налоговой и полиции, которые намерены провести обыск на складах.

В то же время в полиции Одесской области сообщили, что налоговая полиция проводит обыски на складе одного из предприятий. По словам правоохранителей, протесты продолжаются с 1 августа 2018 года.

Отметим, что шоссе идет в направлении курортов Одесской области, в частности Затоки, Каролино-Бугаза.

Фото (РБК-Украина)

Напомним, 4 августа в Одессе после смертельной аварии, которая произошла на выходных, местные жители перекрыли Тираспольское шоссе с требованием установить светофор.