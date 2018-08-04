В Одесской области протестующие частично перекрыли трассу

Новости Происшествия 04.08.2018 - 16:24
Фото (РБК-Украина)
Фото (РБК-Украина)

Протестующие перекрыли полосу движения на Овидиопольском шоссе

В Одесской области сегодня, 4 августа, бизнесмены перекрыли полосу движения на Овидиопольском шоссе. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что таким образом они протестуют против действий сотрудников налоговой и полиции, которые намерены провести обыск на складах.

В то же время в полиции Одесской области сообщили, что налоговая полиция проводит обыски на складе одного из предприятий. По словам правоохранителей, протесты продолжаются с 1 августа 2018 года.

Отметим, что шоссе идет в направлении курортов Одесской области, в частности Затоки, Каролино-Бугаза.

В Одесской области протестующие частично перекрыли трассу
В Одесской области протестующие частично перекрыли трассу
В Одесской области протестующие частично перекрыли трассу
В Одесской области протестующие частично перекрыли трассу
В Одесской области протестующие частично перекрыли трассу
В Одесской области протестующие частично перекрыли трассу
В Одесской области протестующие частично перекрыли трассу
В Одесской области протестующие частично перекрыли трассу
 

Фото (РБК-Украина)

Напомним, 4 августа в Одессе после смертельной аварии, которая произошла на выходных, местные жители перекрыли Тираспольское шоссе с требованием установить светофор.

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Теги:  Одесса  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС