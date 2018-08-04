В Одеській області протестуючі частково перекрили трасу

Новини Надзвичайні події 04.08.2018 - 16:24
Фото (РБК-Україна)
Фото (РБК-Україна)

Протестувальники перекрили смугу руху на Овідіопольського шосе

В Одеській області сьогодні, 4 серпня, бізнесмени перекрили смугу руху на Овідіопольськогу шосе. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, що таким чином вони протестують проти дій співробітників податкової і поліції, які мають намір провести обшук на складах.

У той же час в поліції Одеської області повідомили, що податкова поліція проводить обшуки на складі одного з підприємств. За словами правоохоронців, протести тривають з 1 серпня 2018 року.

Зазначимо, що шосе йде в напрямку курортів Одеської області, зокрема Затоки, Кароліно-Бугазу.

В Одеській області протестуючі частково перекрили трасу
В Одеській області протестуючі частково перекрили трасу
В Одеській області протестуючі частково перекрили трасу
В Одеській області протестуючі частково перекрили трасу
В Одеській області протестуючі частково перекрили трасу
В Одеській області протестуючі частково перекрили трасу
В Одеській області протестуючі частково перекрили трасу
В Одеській області протестуючі частково перекрили трасу
 

Фото (РБК-Украина)

Нагадаємо, 4 серпня в Одесі після смертельної аварії, яка сталася на вихідних, місцеві жителі перекрили Тираспольское шосе з вимогою встановити світлофор.

 

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Теги:  Одеса  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС