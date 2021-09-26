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В Одесской области произошло ДТП с участием полицейских, пострадали четыре человека

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Воскресенье 26 сентября 2021 22:47
В Одесской области произошло ДТП с участием полицейских, пострадали четыре человека Фото: в Одесской области полицейские попали в ДТП (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в поселке Тарутино. В результате пострадали четыре человека, из которых трое полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительной информации, 32-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и столкнулся с опорой моста.

В результате аварии пострадали водитель и трое его пассажиров - сотрудников местного отделения полиции, которые находились вне службы.

Пострадавших осмотрели врачи: водителя, 22-летнюю женщину и ее 31-летнего коллегу отпустили на амбулаторное лечение. 21-летняя пассажирка находится в местной больнице с переломом челюсти и ключицы.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и работники Государственного бюро расследований. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в массовом ДТП в Херсонской области погибли два человека.

РБК-Украина писало, что в Киеве нетрезвый водитель спровоцировал ДТП со служебным автомобилем патрульных.

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