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В Одеській області сталося ДТП за участі поліцейських, постраждали чотири людини

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Неділя 26 вересня 2021 22:47
В Одеській області сталося ДТП за участі поліцейських, постраждали чотири людини Фото: в Одеській області поліцейські потрапили в ДТП (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Инна Собора

У Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) у селищі Тарутине. В результаті постраждали четверо людей, з яких троє поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За попередньою інформацією, 32-річний водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням та зіткнувся з опорою моста.

У результаті аварії постраждали кермувальник та троє його пасажирів - співробітників місцевого відділення поліції, які знаходилися поза службою.

Потерпілих оглянули лікарі: водія, 22-річну жінку та її 31-річного колегу відпустили на амбулаторне лікування. 21-річна пасажирка знаходиться у місцевій лікарні з переломом щелепи та ключиці.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та працівники Державного бюро розслідувань. Обставини аварії встановлюються.

Раніше повідомлялося, що в масовій ДТП в Херсонській області загинули двоє людей.

РБК-Україна писало, що у Києві нетверезий водій спричинив ДТП зі службовим автомобілем патрульних.

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