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В Одесской области произошел взрыв, пострадали 5 человек

Новости » Происшествия     14.06.2020 - 21:10
В Одесской области произошел взрыв, пострадали 5 человек
Фото: автомобиль патрульной полиции (РБК-Украина)

Решается вопрос об открытии дела

В Беляевском районе Одесской области произошел взрыв гранаты во дворе дома, в результате чего пострадали пять человек. Люди разбирали гранату.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как установлено, трое жителей села принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. В результате чего произошел взрыв.

Мужчины и две женщины, которые в то время были рядом с ними на дворе, получили осколочные ранения конечностей. Им предоставляется медицинская помощь, добавили в полиции.

На место происшествия приехали полицейские и изъяли еще две гранаты. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Днепропетровской области умер депутат после взрыва в квартире.

Как сообщалось, в Днепропетровской области 9 июня утром прогремел взрыв в многоэтажке и произошел пожар.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Взрыв
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