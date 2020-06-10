В Днепропетровской области умер депутат после взрыва в квартире

Фото: Андрей Александрович (poleznaya.dp.ua)

Мужчину с сильными ожогами доставили в больницу, однако спасти его не удалось

В Новомосковске Днепропетровской области в квартире депутата местного горсовета Андрея Александровича произошел взрыв. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Об этом сообщает "Полезная газета".

Как сообщается, взрыв произошел в многоэтажке на третьем этаже в тот момент, когда депутат находился дома. В результате взрыва в квартире образовалась пожар, охвативший площадь в 30 кв. метров. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, а самого мужчину госпитализировали в Новомосковскую ЦРБ с сильными ожогами I-II степени, однако спасти его не удалось.

Как отмечается, депутату было 39 лет. Также известно, что он работал журналистом в местном издании.

Напомним, в Днепропетровской области 9 июня утром прогремел взрыв в многоэтажке и произошел пожар.

Кроме того, в Хмельницкой области произошел пожар в многоэтажке, в результате чего эвакуировали 6 человек.

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Автор: Андрей Козловский