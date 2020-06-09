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В Днепропетровской области произошел взрыв в многоэтажке

Новости » Происшествия     09.06.2020 - 11:05
В Днепропетровской области произошел взрыв в многоэтажке
Фото: место пожара (dsns.gov.ua)

По данным местного издания, владельцем квартиры, где произошел взрыв, является депутат городского совета

В городе Новомосковск (Днепропетровская область) в одной из квартир в многоэтажке прогремел взрыв и произошел пожар. В результате чего пострадал человек.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Пожар возник в квартире на 3-м этаже 9-этажного жилого дома. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти мальчика, но пострадал владелец квартиры, которого с ожогами госпитализировали.

По данным местного издания "Днепр оперативный", хозяином квартиры является депутат Новомосковского городского совета седьмого созыва Андрей Владимирович Александрович.

Фото: место пожара (dsns.gov.ua)

"Огнем уничтожено домашнее имущество в квартире, где возник пожар, и разрушена внутренняя стена с соседней квартирой. Повреждена обшивка балкона в квартире на 4-м этаже. Общая площадь пожара составляет 30 кв. метров. Пожар локализован в 06:15 и ликвидирован в 06:30", - говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельницкой области произошел пожар в многоэтажке, в результате чего эвакуировали 6 человек.

Кроме того, в Киеве из-за пожара эвакуировали людей из больницы, в которую доставляют больных COVID-19.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины пожардомВзрыв
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