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В Одеській області стався вибух, постраждали 5 людей

Новини » Надзвичайні події     14.06.2020 - 21:10
В Одеській області стався вибух, постраждали 5 людей
Фото: автомобіль патрульної поліції (РБК-Україна)

Вирішується питання про відкриття справи

В Біляївському районі Одеської області стався вибух гранати на подвір'ї будинку, в результаті чого постраждало п’ятеро людей. Люди розбирали гранату.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Як встановлено, троє жителів села принесли додому до одного з них кілька знайдених у місцевому кар’єрі гранат РГД-5 і почали розбирати. В результаті чого стався вибух.

Чоловіки та дві жінки, які в той час були поряд з ними на подвір’ї, отримали осколкові поранення кінцівок. Їм надається медична допомога, додали у поліції.

На місце події приїхали поліцейські і вилучили ще дві гранати. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області помер депутат після вибуху в квартирі.

Як повідомлялось, у Дніпропетровській області 9 червня вранці прогримів вибух у багатоповерхівці та сталася пожежа.

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Автор: Анастасия Рокитна

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