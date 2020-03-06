В метро в Киеве подорвали петарду

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Метро в Киеве уже работает в обычном режиме

Сегодня, 6 марта, в вагоне метро на станции "Вокзальная" неизвестные применили петарду. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу киевского метрополитена.

Как отмечается, метро уже работает в обычном режиме.

"Неизвестные лица использовали петарду в вагоне метро на станции "Вокзальная". Поезд снят в депо, работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове на станции метро "Площадь Конституции" полицейские обнаружили у мужчины гранату. Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в метрополитене 27 января около 22:30.

Силовики открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Харькове 26 января в квартире в жилом доме, расположенном в Московском районе, от взрыва гранаты погиб 63-летний мужчина.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области во дворе рядом с пятиэтажкой взорвался неизвестный предмет и погиб человек.