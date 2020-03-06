ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В метро в Киеве подорвали петарду

Новости » Происшествия     06.03.2020 - 11:26
В метро в Киеве подорвали петарду
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Метро в Киеве уже работает в обычном режиме

Сегодня, 6 марта, в вагоне метро на станции "Вокзальная" неизвестные применили петарду. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу киевского метрополитена.

Как отмечается, метро уже работает в обычном режиме.

"Неизвестные лица использовали петарду в вагоне метро на станции "Вокзальная". Поезд снят в депо, работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове на станции метро "Площадь Конституции" полицейские обнаружили у мужчины гранату. Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в метрополитене 27 января около 22:30.

Силовики открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Харькове 26 января в квартире в жилом доме, расположенном в Московском районе, от взрыва гранаты погиб 63-летний мужчина.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области во дворе рядом с пятиэтажкой взорвался неизвестный предмет и погиб человек.

В Киеве на первой станции метро запустили 4G В Киеве дезинфицируют вагоны метро во избежание распространения коронавируса
Новости Украины метроВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь