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В Одеській області проходять випробування ракетного комплексу "Нептун"

Новини » Суспільство     27.04.2020 - 15:45
В Одеській області проходять випробування ракетного комплексу "Нептун"
Фото: випробування РК "Нептун" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Випробування проходять із залученням авіації

В Одеській області на випробувальному полігоні Збройних сил України "Алібі" проходять випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ Facebook.

Як зазначили в ЗСУ, випробування проходять із залученням літаків СУ-27.

"В Одеській області тривають державні випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун". Льотні випробування проводяться з створенням реальних перешкод для головки самонаведення ракети і залученням авіації літаків СУ-27", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку квітня ВСУ вже проводили випробування РК "Нептун". Тоді в Одеській області успішно пройшли випробування, під час яких була проведена перевірка дальності і точності ураження морських цілей. Надводні мішені були уражені на відстані близько 100 км.

Раніше РБК-Україна писало, що в Одеській області успішно пройшли випробування української ракети "Вільха-М", яка здатна вразити ціль на відстані 120 км.

Також повідомлялося, що в середині квітня на заході України проходили планові тактичні навчання підрозділів Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ і Повітряних сил Збройних сил України.

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