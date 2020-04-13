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ВСУ проводят масштабные учения на западе Украины

Новости » Происшествия     13.04.2020 - 19:19
ВСУ проводят масштабные учения на западе Украины
Фото: учения подразделений ВСУ на западной Украине (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Задействованы Десантно-штурмовые и Сухопутные войска, а также Воздушные силы ВСУ

На западе Украины проходят плановые тактические учения подразделений Десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск и Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны в Facebook.

Сообщается, что в регионе будут задействованы боевые самолеты Воздушных сил, боевые вертолеты армейской авиации и инженерно-саперные подразделения Сухопутных войск ВСУ.

"Во время учений будут отработаны вопросы перемещения подразделений, десантирование и различные тактические действия в горной местности. Призываем граждан не волноваться. Данные меры подготовки осуществляются с учетом соответствующих рекомендаций и ограничений в связи с карантином", - отметили в Минобороны.

Напомним, 2 апреля во дворе частного дома села Верещица Львовской области упал снаряд. В результате инцидента никто не пострадал. По факту падения ракеты военная служба правопорядка ВСУ открыла уголовное дело. Министр обороны Андрей Таран решил приостановить стрельбы зенитно-ракетных комплексов до завершения расследования.

Также РБК-Украина сообщало, что по состоянию на утро, 13 апреля, в Вооруженных силах подтверждены 19 случаев инфицирования коронавирусом. Известно об одной смерти от вируса, еще один человек выздоровел.

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Новости Украины Вооруженные силы Украиныучениязападная Украинадесантно-штурмовые войска
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