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В Одесской области по программе Зеленского реконструировали приемное отделение Березовской больницы

Автор: Наталия Гурковская

В Березовке Одесской области после реконструкции, проведенной по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", открылось приемное отделение центральной районной клинической больницы

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.

По словам главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого, обновленное приемное отделение в Березовке стало "современным медицинским оазисом".

В ходе реконструкции были полностью обновлены инженерные коммуникации отделения и отремонтированы внутренние помещения.

Помимо обновления самих помещений, для медицинского учреждения в рамках "Большой стройки" было также закуплено современное диагностическое оборудование, среди которого и аппарат МРТ-диагностики.

При помощи нового оборудования время от постановки диагноза до начала лечения значительно сократится.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорске Донецкой области в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского началось строительство новой областной многопрофильной больницы, в которой будут обслуживаться 2,5 млн жителей восточных областей.

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Большая стройка