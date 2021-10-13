В Одесской области по программе Зеленского реконструировали приемное отделение Березовской больницы

По словам главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого, обновленное приемное отделение в Березовке стало "современным медицинским оазисом".

В ходе реконструкции были полностью обновлены инженерные коммуникации отделения и отремонтированы внутренние помещения.

Помимо обновления самих помещений, для медицинского учреждения в рамках "Большой стройки" было также закуплено современное диагностическое оборудование, среди которого и аппарат МРТ-диагностики.

При помощи нового оборудования время от постановки диагноза до начала лечения значительно сократится.