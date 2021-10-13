В Одесской области по программе Зеленского реконструировали приемное отделение Березовской больницы

В Березовке Одесской области после реконструкции, проведенной по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", открылось приемное отделение центральной районной клинической больницы
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.
По словам главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого, обновленное приемное отделение в Березовке стало "современным медицинским оазисом".
В ходе реконструкции были полностью обновлены инженерные коммуникации отделения и отремонтированы внутренние помещения.
Помимо обновления самих помещений, для медицинского учреждения в рамках "Большой стройки" было также закуплено современное диагностическое оборудование, среди которого и аппарат МРТ-диагностики.
При помощи нового оборудования время от постановки диагноза до начала лечения значительно сократится.
Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорске Донецкой области в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского началось строительство новой областной многопрофильной больницы, в которой будут обслуживаться 2,5 млн жителей восточных областей.