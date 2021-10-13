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В Одеській області за програмою Зеленського реконструювали приймальне відділення Березівської лікарні

Автор: Наталія Гурковська

У Березівці Одеської області після реконструкції, проведеної за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", відкрилося приймальне відділення центральної районної клінічної лікарні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Одеської ОДА.

За словами голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького, оновлене приймальне відділення в Березівці стало "сучасним медичним оазисом".

В ході реконструкції були повністю оновлені інженерні комунікації відділення і відремонтовані внутрішні приміщення.

Крім оновлення самих приміщень, для медичного закладу в межах "Великого будівництва" було також закуплене сучасне діагностичне обладнання, серед якого і апарат МРТ-діагностики.

За допомогою нового обладнання час від встановлення діагнозу до початку лікування значно скоротиться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Краматорську Донецької області в межах "Великого будівництва" Володимира Зеленського розпочалося будівництво нової обласної багатопрофільної лікарні, в якій будуть обслуговуватися 2,5 млн мешканців східних областей.

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Велике будівництво