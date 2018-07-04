Аварія з грузовым поїздом в Одеській області: продовжується ремонт залізничних колій

На перегоні між залізничними станціями "Іванівка" та "Веселий Кут" зійшов з рейок вантажний потяг

В Одеській області станом на 7:00 4 липня продовжуються ремонтні роботи залізничних колій. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Так, вчора, 3 липня на перегоні між залізничними станціями "Іванівка" та "Веселий Кут" Великомихайлівського району під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 14 вагонів з мінеральним добривом та гранульованою макухою.

"Жертв та постраждалих немає. Загрози навколишньому середовищу немає. Рух потягів здійснюється об’їзними коліями. До відновлювальних робіт залучено три відбудовні потяги "Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі з рейок зійшли 11 вагонів вантажного поїзда. В УЗ повідомили, що аварія поїзда в Дніпрі сталася через крадіжку верхньої будови колії.

Пізніше поліція міста Дніпра відкрила кримінальне провадження через аварію на залізниці.