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Аварія з грузовым поїздом в Одеській області: продовжується ремонт залізничних колій

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 08:50
Фото: аварія поїзда (uz.gov.ua)
Фото: аварія поїзда (uz.gov.ua)

На перегоні між залізничними станціями "Іванівка" та "Веселий Кут"  зійшов з рейок вантажний потяг

В Одеській області станом на 7:00 4 липня  продовжуються ремонтні роботи залізничних колій. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Так, вчора, 3 липня на перегоні між залізничними станціями "Іванівка" та "Веселий Кут"  Великомихайлівського району під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 14 вагонів з мінеральним добривом та гранульованою макухою.

"Жертв та постраждалих немає. Загрози навколишньому середовищу немає. Рух потягів здійснюється об’їзними коліями. До відновлювальних робіт залучено три відбудовні потяги "Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі з рейок зійшли 11 вагонів вантажного поїзда. В УЗ повідомили, що аварія поїзда в Дніпрі сталася через крадіжку верхньої будови колії.

Пізніше поліція міста Дніпра відкрила кримінальне провадження через аварію на залізниці.

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Теги публікації: Одеса, поезд, железнодорожные перевозки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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