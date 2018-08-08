В Одесской области правоохранители обнаружили поле конопли

Стоимость растений по ценам черного рынка составляет свыше 20 млн гривен

В Одесской области 7 августа правоохранители обнаружили плантацию конопли, стоимость которой по ценам черного рынка составляет свыше 20 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Более 20 тысяч кустов наркосодержащего растения обнаружили на двух гектарах земельного участка, который принадлежит аграрно-рыбохозяйственному кооперативу.

"Во время обыска на указанной территории находился охранник и тракторист с техникой. Часть насаждений на то время уже была скошена, а поле выжженно. Сейчас правоохранители осуществляют изъятие остальных растений. Также проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к их посеву и выращиванию", - прокомментировал ситуацию начальник отдела противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области Максим Бойко.

Фото: обнаружено поле конопли (npu.gov.ru)

В полиции отмечают, что санкция статьи за выращивание конопли предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Николаевской области правоохранители обнаружили плантацию конопли, стоимость которой по ценам черного рынка составляет более 2 млн гривен. Плантацию обнаружили между посеянной сельскохозяйственной культурой - подсолнечником. Всего правоохранители изъяли более тысячи растений.