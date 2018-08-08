В Одеській області правоохоронці виявили поле коноплі

Вартість рослин за цінами чорного ринку складає понад 20 млн гривень

В Одеській області правоохоронці 7 серпня виявили плантацію коноплі, вартість якої за цінами чорного ринку складає понад 20 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Більше 20 тисяч кущів нарковмісної рослини виявили на двох гектарах земельної ділянки, яка належить аграрно-рибогосподарському кооперативу.

"Під час обшуку на зазначеній території знаходився охоронець і тракторист з технікою. Частина насаджень на той час вже була скошена, а поле випалене. Зараз правоохоронці здійснюють вилучення решти рослин. Також проводяться заходи по встановленню осіб, причетних до їх посіву і вирощування", - прокоментував ситуацію начальник відділу протидії наркозлочинності ГУНП в Одеській області Максим Бойко.

Фото: виявлене поле коноплі (npu.gov.ua)

У поліції зазначають, що санкція статті за вирощування конопель передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, у Миколаївській області правоохоронці виявили плантацію коноплі, вартість якої за цінами чорного ринку складає понад 2 млн гривень. Плантацію виявили між посіяною сільськогосподарської культурою - соняшником.

Загалом правоохоронці вилучили понад тисячу рослин.