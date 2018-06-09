14-летняя школьница "дарила" ученикам патроны, которые принесла из дома

В Одесской области правоохранители изъяли у школьников более 100 патронов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как отмечается, директор одной из школ сообщила в дежурную часть Саратского отделения полиции, что в учебном заведении ученица раздает патроны.

Правоохранители установили, что 14-летняя школьница "дарила" ученикам патроны, которые принесла из дома. В общей сложности полицейские изъяли у школьников 134 патрона и 4 патронных обоймы.

Кроме того, правоохранители провели обыски по месту проживания семьи несовершеннолетней, где обнаружили более 400 патронов и гранату. Боеприпасы, по предварительной информации, принадлежат хозяину дома, который сейчас находится на Донбассе.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Фото: изъятые патроны (od.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что во время спецмероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов Нацполиция изъяла около 950 гранат и 100 кг взрывчатки.