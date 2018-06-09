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В Одеській області правоохоронці вилучили у школярів понад 100 патронів

НовиниНадзвичайні події    09.06.2018 - 22:20
Ілюстративне фото (mk.npu.gov.ua)
Ілюстративне фото (mk.npu.gov.ua)

14-річна школярка "дарувала" учням набої, які принесла з дому

В Одеській області правоохоронці вилучили у школярів понад 100 патронів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Як зазначається, директор однієї зі шкіл повідомила черговій частині Саратського відділення поліції, що у навчальному закладі учениця роздає дітям патрони.

Правоохоронці встановили, що 14-річна школярка "дарувала" учням набої, які принесла з дому. Загалом поліцейські вилучили у школярів 134 патрони та 4 патронних обойми.

Крім того, правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання родини неповнолітньої, де виявили більше 400 набоїв та гранату. Боєприпаси, за попередньою інформацією, належать господареві будинку, який наразі знаходиться на Донбасі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї,  бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Фото: вилучені патрони (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час спецзаходів з протидії незаконного обігу зброї та боєприпасів Нацполіція вилучила близько 950 гранат та 100 кг вибухівки.

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Теги публікації: Одеса, полиция, патроны  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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