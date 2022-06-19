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В Одесской области из-за пожара уничтожено почти 5 тонн урожая

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Одесская область, Воскресенье 19 июня 2022 21:44
В Одесской области из-за пожара уничтожено почти 5 тонн урожая Архивное фото: в Одесской области из-за пожара уничтожено почти 5 тонн урожая (facebook com mvs gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В селе Белка Ивановской территориальной общины Одесской области произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В Одесской области из-за пожара уничтожено почти 5 тонн урожая

Спасатели получили сообщение о пожаре ночью, в 2:30. Загорелась деревянная постройка.

В 5:24 пожар ликвидировали на общей площади 50 м. кв.

"В результате пожара огнем было уничтожено деревянное надворное сооружение и сено в тюках, ориентировочно 150 шт, весом 4,5 тонн, урожая 2022 года", - сообщают в ГСЧС.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, в Одесской области ожидают собрать меньше урожая, чем было в прошлом году из-за сильной засухи.

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