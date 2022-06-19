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В Одеській області через пожежу знищено майже 5 тонн врожаю

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Одеська область, Неділя 19 червня 2022 21:44
В Одеській області через пожежу знищено майже 5 тонн врожаю Архівне фото: в Одеській області через пожежу знищено майже 5 тонн врожаю (facebook com mvs gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В селі Білка Іванівської територіальної громади Одеської області сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

В Одеській області через пожежу знищено майже 5 тонн врожаю

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу вночі, о 2:30. Загорілася дерев'яна споруда.

О 5:24 пожежу ліквідували на загальній площі 50 м.кв.

"Внаслідок пожежі вогнем було знищено дерев’яну надвірну споруду та сіно в тюках, орієнтовно 150 шт, вагою 4,5 тонн, врожаю 2022 року", - повідомляють в ДСНС.

Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Нагадаємо, в Одеській області очікують зібрати менше врожаю, ніж було у минулому році через сильну посуху.

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