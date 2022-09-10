В Одесской области помешали поставкам спирта в Молдову: раскрыта интересная схема (фото)

В Одесской области пограничники обнаружили спиртопровод, который вел из Украины в Молдову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Пластиковый шланг длиной 400 метров пролегал от границы с Молдовой до частного дома", - говорится в сообщении.
Как рассказали пограничники, подземную магистраль сделали для переправки спирта соседям.
"Воспользоваться ею не успели", – добавили в ГПСУ.
Напомним, гражданин Румынии организовал схему перевозки мужчин призывного возраста по чужим паспортам иностранцев.
Также одесситка организовала незаконную схему для вывоза военнообязанных мужчин за границу, оформляя документы на опекунство своего приемного сына.
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