В Одесской области полиция освободила из рабства 94 человека

Фото: Сергей Князев (РБК-Украина)

Преступники заставляли людей бесплатно работать на сельхозпредприятии

В Одесской области полиция задержала 13 членов преступной группировки, которые удерживали 94 человека, заставляя их бесплатно работать на сельхозработах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Сергея Князева в Facebook.

В ходе обысков полиция изъяла у задержанных оружие и автомобили, среди них - Mercedes и BMW, и миллион гривен наличными.

"Семейная пара, обоим по 38 лет, гражданин Грузии и гражданка Украины, организовали в Одесской области сельхозпредприятие, на котором несколько лет бесплатно работало около сотни человек", - рассказал Князев.

Людей обманом заманивали на работу специальные вербовщики, которые находили их преимущественно на железных дорогах.

"Подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату 450-500 грн в день, жилье и питание. География поиска жертв – 22 области и город Киев. За каждого доставленного "раба" вербовщики получали по 500 грн", - говорится в сообщении.

На месте у пострадавших забирали документы и телефоны и заставляли работать в поле по 13 часов, непокорных избивали.

Отмечается, что задержали преступников в тот момент, когда они сажали в микроавтобус новых жертв, двух пострадавших доставили в больницу Одессы, другие проходят медобследование в Киеве.

Операцию провели сотрудники управления по борьбе с торговлей людьми полиции Киева вместе с Департаментом по борьбе с торговлей людьми Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева.

Напомним, в Одессе полиция задержала иностранца, который подыскивал гражданок Украины и обещал высокооплачиваемую работу за рубежом, однако по прибытии в чужую страну они попадали в сексуальное рабство.