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В Одеській області поліція звільнила з рабства 94 людини

Новини » Надзвичайні події    12.11.2018 - 23:31
В Одеській області поліція звільнила з рабства 94 людини
Фото: Сергій Князєв (РБК-Україна)

Злочинці примушували людей безкоштовно працювати на сільгосппідприємстві

У Одеській області поліція затримала 13 членів злочинного угруповання, які утримували 94 людини, змушуючи їх безкоштовно працювати на сільгоспроботах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нацполіції Сергія Князєва у Facebook.

Під час обшуків поліція вилучила у затриманих зброю та автомобілі, серед них - Mercedes і BMW, та мільйон гривень готівкою.

"Сімейна пара, обом по 38 років, громадянин Грузії і громадянка України, організували в Одеській області сільгосппідприємство, на якому кілька років безкоштовно працювало близько сотні людей", - розповів Князєв.

Людей обманом заманювали на роботу спеціальні вербувальники, які знаходили їх переважно на залізницях.

"Підшукували соціально незахищених людей, обіцяли роботу, стабільну зарплату 450-500 грн на день, житло та харчування. Географія пошуку жертв – 22 області та місто Київ. За кожного доставленого "раба" вербувальники отримували по 500 грн", - йдеться у повідомленні.

На місці у потерпілих забирали документи і телефони та змушували працювати у полі по 13 годин, непокірних били.

Зазначається, що затримали злочинців у той момент, коли вони саджали до мікроавтобусу нових жертв, двох потерпілих доставлено до лікарні Одеси, інші проходять медобстеження в Києві.

Операцію провели співробітники управління з боротьби з торгівлею людьми поліції Києва разом з Департаментом з боротьби з торгівлею людьми Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Києва.

Нагадаємо, в Одесі поліція затримала іноземця, який підшукував громадянок України і обіцяв високооплачувану роботу за кордоном, проте після прибуття в чужу країну вони потрапляли в сексуальне рабство.

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